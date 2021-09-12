5 أسباب تجعلك تتناول العنب يوميا.. أبرزها التخلص من الوزن الزائد

فاطمة ياسر

العنب يحتوي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومن أبرزها فيتامين ك، ومضادات الأكسدة، وأيضا نسبة عالية من الألياف، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وجميع هذه الأمور تجعله من الفواكه المهمة لصحتك.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تجعل العنب من الخيارات الجيدة للفواكه التي ينصح بتناولها، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-تحسين صحة العظام:



يحتوي العنب علي العديد من العناصر الغذائية التي من دورها الحفاظ علي صحة العظام ومن أهمها وأبرزها فيتامين ك.

-الحفاظ علي سيولة الدم:



العنب من الخيارات الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في سيولة الدم، ولذا عليك تناوله إذا كنت تعاني من زيادة فرص الإصابة بالجلطات.

-التخلص من الوزن الزائد:



هذه الفائدة ربما تحيرك، لأن العديد من أطباء التغذية يؤكدون علي ضرورة عدم تناول العنب لأنه يحتوي علي نسبة عالية من السكريات، ولكن ذبت أنه يقلل من الشعور بالجوع، ولذا عليك تناوله أثناء اتباعك للحميات الغذائية المختلفة، ولكن دون الإسراف فيه.

-يحميك من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم:



يحتوي العنب علي نسبة عالية من الألياف، مضادات الأكسدة وهذا الأمر يجعله من الفواكه التي تساهم في التخلص من الكولسترول الزائد في الدم، وأيضا احتوائه علي مادة "ريسفيراترول" التي تساعد بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.

-الحفاظ علي صحة القلب:



يحتوي العنب علي نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنسيوم، وهذا الأمر يجعله من العناصر المهمة التي تساهم في الحفاظ علي صحة القلب، والحد من التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، وتنظيم عمله والحفاظ علي صحة الأوعية الدموية.