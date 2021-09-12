وفاة رئيس محكمة الثورة فى إيران إثر إصابته بفيروس ‫كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، وفاة قاضى الثورة فى العاصمة طهران، أحمد زرجر متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان زرجر يرأس الفرع 36 لمحكمة الاستئناف الثورية في محافظة طهران، ورئيس الفرع الثاني للمحكمة الخاصة للفساد الاقتصاد، ونائب ابراهيم رئيسي فى مقر مكافحة تهريب السلع والعملة ، وأمين سابق لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وفي السنوات الأخيرة أيد أحكام سجن قاسية للعديد من النشطاء السياسيين، وتم إدراج اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية فى أبريل الماضى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الايرانية أن عدد ضحايا كوفيد-19 في إيران فاق 113 ألف، مع ارتفاع عدد الاصابات إلى أكثر من 5 ملايين.

وقال وزير الصحة الإيرانى بهرام عين اللهي، أن قرابة 240 ألف شخص قتلوا خلال حرب الثماني سنوات، من 1980 وحتى 1988، لكن زهاء 113 ألف إيراني راحوا ضحية الفيروس الفتاك في مدة 18 شهرا فقط، منذ انتشار الوباء القاتل في البلاد بداية العام 2020، ما يعني أن وفيات كورونا أكثر من الوفيات جراء تلك الحرب بحسب الوزير الإيراني.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني، استيراد 40 إلى 50 مليون جرعة أخرى حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى وفرة اللقاح في بلاده، وأن السلطات غير قلقة من هذا الملف.