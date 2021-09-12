وزير الأوقاف يفتتح دورة التدريب الثانية لأئمة وواعظات مصر والسودان اليوم

كتب ـ على عبد الرحمن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وكان أئمة السودان الشقيق أدوا صلاة الجمعة أمس الأول، بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة، واستمعوا إلى تعريف بالمسجد ومكانته التاريخية والدينية لوجود واحدة من سيدات آل بيت النبى "صلى الله عليه وسلم" الأطهار، حيث أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، متحدثا عن " قيمة الاحترام"، مؤكدا أن الله تبارك وتعالى خصنا بأقوم الشرائع شريعة وخلقا، ودعانا إلى التمسك بالقيم والأخلاق النبيلة التى تبنى بها الحضارات، ومن هذه القيم قيمة الاحترام والتى تعددت صورها وأهمها احترام الذات بأن يصون الإنسان نفسه عن الدنايا ويترفع عن النقائص.