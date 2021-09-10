أئمة المساجد بالسودان: نستلهم من خطب الأوقاف المصرية فى خطبتنا بالمساجد

كتب على عبد الرحمن

أدى أئمة السودان الشقيق صلاة الجمعة اليوم، بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة، واستمعوا إلى تعريف بالمسجد ومكانته التاريخية والدينية لوجود واحدة من سيدات آل بيت النبى (صلى الله عليه وسلم) الأطهار، حيث أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، متحدثا عن " قيمة الاحترام"، مؤكدا أن الله تبارك وتعالى خصنا بأقوم الشرائع شريعة وخلقا، ودعانا إلى التمسك بالقيم والأخلاق النبيلة التى تبنى بها الحضارات، ومن هذه القيم قيمة الاحترام والتى تعددت صورها وأهمها احترام الذات بأن يصون الإنسان نفسه عن الدنايا ويترفع عن النقائص.

ومن جانبهم قدم المتدربين السودانيين، الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه البرامج للدورة التدريبية المشتركة، سواء من الناحية العلمية أم من ناحيتها الثقافية، حيث أعرب الشيخ وليد حسين محمود عن سعادته البالغة بزيارة مصر أم الدنيا، المحببة لقلب كل مواطن سودانى ،موضحا أن السعادة التى يشعر بها تعجز الألسنة عن وصفها لما نكنه من عشق لمصر الحبيبة وشعبها العظيم، مضيفا أن سعادته عظمت بوجوده بين هذه الكوكبة النيرة من علماء السودان ومصر، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية لا شك سيكون لها آثارها الإيجابية .

فيما أشاد الشيخ حمد حامد حمدت الله بهذه الزيارة موضحا أن لها دورا كبيرا فى تعزيز الشراكة بين الشعبين الشقيقين خاصة فى مجال تجديد الخطاب الديني، وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف لبناء وعى ثقافى وسطى مستنير، وغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن، مضيفا أننا نستلهم من خطب وزارة الأوقاف المصرية فى خطبتنا بمساجدنا بالسودان.

كما قدمت الواعظة أمل سر الختم، الشكر لوزيرى الأوقاف المصرى والسودانى، على إتاحتهم الفرصة لهذا التعاون المشترك وإتاحة الفرصة للالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التى لها دور بارز فى تنمية القدرات الفردية والجماعية وتطوير المهارات، لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التطرف والغلو، قائلة: "خالص الشكر للدكتور محمد مختار جمعة الذى وضع خطة استراتيجية ممنهجة لمواجهة التطرف والإرهاب جديرة بأن تكون أجندة لكل دول العالم للقضاء على هذا السرطان الخبيث الذى يدمر باسم الدين .

ومن جانبها أعربت الواعظة نور عبد الرحيم إبراهيمـ عن سعادتها بزيارة مصر، والتحاقها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين للاستفادة من تجاربهم المتميزة والمثمرة فى مجال الدعوة وتصحيح المفاهيم الهدامة، لنحمل إلى أوطاننا رسالة مفعمة بالسلام ونشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة.