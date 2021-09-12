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وزيرة الجيوش الفرنسية ترحب بسعى اليونان لشراء 6 مقاتلات رافال فرنسية إضافية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:15 م
وزيرة الجيوش الفرنسية ترحب بسعى اليونان لشراء 6 مقاتلات رافال فرنسية إضافية فلورنس بارلى
كتب : أحمد علوى

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رحبت فرنسا بنية أثينا شراء 6 مقاتلات رافال تضاف إلى طلب سابق لشراء مقاتلات فرنسية.

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي في تصريح عبر "تويتر" عن "اعتزام الحكومة اليونانية شراء ست طائرات رافال أخرى بعد طلب أولي لـ 18 طائرة مقاتلة فرنسية"٫ مشيرة إلی أن "فرنسا تدعم سعي اليونان لشراء 6 مقاتلات رافال إضافية".

هذا وأنهت اليونان شراء أول 18 طائرة رافال في يناير الماضي لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس وسط تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة.

وشمل العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2.5 مليار يورو 12 طائرة مستعملة وست طائرات جديدة.

 

 

 


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