وزيرة التضامن: انتهاء ميكنة 36 خدمة للجمعيات الأهلية بنهاية أكتوبر المقبل

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المجتمع المدنى يلعب دورا وسيطا بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير فى السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك فى التنمية .

وأضافت نيفين القباج خلال إطلاق المرحلة الثانية لمنظومة العمل الأهلي، أنه سيتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الاهلية بنهاية أكتوبر المقبل، فى إطار الحرص على التحول الرقمى وتسهيل الحصول على الخدمات، لافتة إلى أن المجتمع المدنى شريك أساسى مع الدولة لنهضة الوطن، وهو ما أثر على حياة الناس، وأن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى يتعامل مع كل مناحى الحياة، لذلك يتم التحول الرقمى والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدنى بتطوير الميكنة .

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، الخدمات التى ستقدم للجمعيات الاهلية اليكترونيا ومنها اشهار الجمعيات بمجرد الإخطار بجانب ايضا توفيق أوضاع الجمعيات، حيث تقدمت 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بطلبات لتوفيق اوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الاهلية منها 30% من القاهرة.

وأوضحت الوزيرة، أن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة فى توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات، مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلى .