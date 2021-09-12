مارين لوبان تطلق حملتها الرسمية للانتخابات الرئاسية الفرنسية

كتب : أحمد علوى

أطلقت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، اليوم الأحد، حملتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل 2022، وذلك أمام نحو 900 ناشط من أنصار حزب "الجبهة الوطنية" من على مسرح فريجوس الروماني في جنوب فرنسا.

وقالت لوبان - في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) - "لن يكون هناك سوى خيارين في 2022، إما تذويب فرنسا عبر موجات (الهجرة) وإما النهوض المفيد الذي سيدخل فرنسا في الألفية الثالثة حول فكرة الأمة".

وسلمت لوبان رئاسة حزبها، التجمع الوطني، لنائبها الأول الشاب جوردان بارديلا الذي يقود (اعتبارا من الاثنين) حركة منيت بهزيمة في الانتخابات الإقليمية في يونيو الفائت.