لو عايز تحافظ على الدايت.. أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة مؤشر كتلة الجسم

كتبت هند عادل

تعتبر الأطعمة المقلية من أكثر الأطعمة غير الصحية، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وقد يؤدي تناول الأطعمة السريعة بانتظام لارتفاع مؤشر كتلة الجسم غير الصحي ويؤدى إلى السمنة والانتفاخ وضيق الجهاز الهضمي، وتعتبر السمنة في منطقة البطن أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية هذا يجعل فقدان الوزن أولوية هامة للكثير من الناس واتباع نظام غذائي صحي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي أفضل الطرق لتحقيق النتائج المرجوة.

ووفقا لتقرير موقع time now news فإن مؤشر كتلة الجسم مقياس يستخدم طولك ووزنك لحساب ما إذا كان وزنك صحيًا، حيث يقسم وزن الشخص البالغ على مربع طوله، ويتراوح مؤشر كتلة الجسم المثالي للبالغين بين 18.5 و24.9.

ويجب الابتعاد عن بعض الأطعمة للاحتفاظ بمؤشر كتلة الجسم الصحي وهى:

-الأطعمة المقلية والمعبأة: الأطعمة المقلية هي خصم لمراقبي الوزن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية تصبح الخضراوات الصحية واللحوم الخالية من الدهون وحتى الخضار الخضراء عندما يتم قليها جيدًا أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والتي يمكن أن تسهم في السمنة على المدى الطويل عند تناولها بانتظام. تحتوي رقائق البطاطس أيضًا على مكونات صحية في جوهرها، ومع ذلك، مع محتوى السكر والزيت والملح ودقيق الذرة، تفقد القيمة الغذائية وقد تؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت لذلك، بعد تحقيق مؤشر كتلة الجسم بشكل صحي، تجنب الدجاج المقلي أو رقائق البطاطس.

الحلويات: ارتفاع السكر والسعرات الحرارية الفارغة يمكن أن يعكس تأثير فقدان الوزن على جسمك وإذا استمر تناول السكر لفترة طويلة جدًا، فإنه يرتبط أيضًا بخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

الأطعمة السريعة: تناول هذه الأطعمة بانتظام بعد تحقيق مؤشر كتلة الجسم الصحي قد يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة الوزن وأحيانًا ضائقة في الجهاز الهضمي.

المشروبات الغازية السكرية: تحتوي المشروبات الغازية أيضًا على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية الفارغة وتؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير يرتبط تناول المشروبات الغازية بانتظام بالسمنة على المدى الطويل.

الخبز الأبيض: الخبز ليس كله غير صحي، لكن الخبز الأبيض عبارة عن دقيق وسكر مكرر يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فإن الأشخاص الذين يستهلكون الخبز الأبيض معرضون لخطر الإصابة بالسمنة بنسبة 40٪.