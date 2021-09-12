اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 10:51 ص
أكرم القصاص
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فى أول زيارة منذ 25 عاما.. بابا الفاتيكان يصل للمجر لرئاسة قداس مؤتمر "الإفخارستي"

الأحد، 12 سبتمبر 2021 09:49 ص
فى أول زيارة منذ 25 عاما.. بابا الفاتيكان يصل للمجر لرئاسة قداس مؤتمر "الإفخارستي" البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ

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وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد ، إلى عاصمة المجر بودابست، في أول زيارة بابوية منذ 25 عاما، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المجري "فكتور أوربان".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن زيارة بابا الفاتيكان المجر ستستمر 7 ساعات يرأس خلالها القداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي في ساحة الأبطال بالعاصمة "بودابست" في دورته الـ52، وهي فاعلية تستمر لمدة أسبوع تُعقد كل 4 سنوات ويجتمع خلالها الكاثوليك من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يجذب القداس ما يصل إلى 100 ألف شخص في بودابست، على الرغم من مخاوف بشأن ارتفاع جديد في حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" هناك.

ويعتزم البابا فرنسيس بعد ختام زيارته إلى المجر السفر إلى سلوفاكيا قبل العودة إلى "روما" في 15 من شهر سبتمبر الجاري.

 


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كورونا

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