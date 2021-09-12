فرنسا تبدأ تشغيل أول قطار فى العالم يعمل بالهيدروجين

أطلقت شركة "ألستوم" الفرنسية قطار "آي لينت" الكهربائي، الذي يشتغل بالهيدروجين، وفق تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في العالم.

وقام القطار برحلته الأولى في فرنسا في فالنسيان شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وتم تجميع نموذج القطار في سالزجيتر بألمانيا، وهو مزود بخلايا وقود تقوم بتحويل الهيدروجين المخزن على السطح إلى كهرباء. وتسمح له بالعمل دون أي انبعاثات ملوثة.

وحسب المصدر، فإن القطار الجديد هادئ مثل القطار الكهربائي ولا ينبعث منه سوى البخار والماء.

وتم اختبار القطار المسمى "كوراليا آي لينت" بنجاح في ألمانيا بين عامي 2018 و2020، والعام الماضي في هولندا والنمسا، ومؤخراً في السويد.

وتلقت "ألستوم" بالفعل طلبات مؤكدة لـ41 قطاراً في ألمانيا، ومن المقرر أن تدخل الخدمة التجارية أوائل عام 2022.

ويتراوح مدى استقلالية قطارات "كوراليا آي لينت" بين 800 وألف كيلومتر بين عمليتي تعبئة. مما يجعل من الممكن ضمان القطار لعملية ربط إقليمي، وتخطط فرنسا لاختبار القطار في 2022 بمنطقة وسط فال دي لوار بين مدينتي تور ولوش.