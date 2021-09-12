ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل مع راكب قادم من لبنان بالمطار

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والسجائر والتبغ، اخفها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك راكب مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف أحمد البحيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام صبحي ربيع مدير الجمرك بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن وجود 324 عبوة مستحضرات تجميل، و50 باكيت تبغ، و 29 خرطوشة سجائر ماركة Heets .

أمر أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.