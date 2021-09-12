شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير محمد عمر جاد ، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الأفريقية ولا يدخر جهدًا فى خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد فى مهمته.

من جانبه، أعرب السفير محمد عمر جاد عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وما يقوم به من جهود عالمية لنشر خطاب الاعتدال والتسامح حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر على الصعيد العالمى وخصوصًا فى قارة أفريقيا تجعل هذه المؤسسة العريقة قبلة لطلاب العلم والأئمة لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته وجهود علمائه.