شرطة التموين تضبط وقود مدعم بقيمة 36 ألف جنيه

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ونجحت الجهود في ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (5٫25 طن "كبدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3٫52 طن "فيليه دواجن – مقطعات دواجن"مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس – 53 كيلو جرام "برجر"غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه ويشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) ..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (96 طن "أرز تموينى") مدعم مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (أمين عهدة بإحدى الشركات لتجارة الجملة) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (20 طن "ملح طعام") بدون بيانات أو مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (154200 عبوة "مقرمشات - مثلجات") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (6٫5 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (90000 متر "زجاج خام"مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 20 لوح زجاج سيارات منتج نهائى مغشوش ومقلد لعلامة تجارية مسجلة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج زجاج السيارات بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 1800 قطعة "ملابس جاهزة"منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة – 2700 متر "أقمشة – إستيكر"مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة" – 3 ماكينات خياطة أدوات إنتاج) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (6 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (49500 لتر "سولار - بنزين" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ 364000 جنيهاً).. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الشرقية.