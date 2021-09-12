سقوط عصابة تزور الأوراق الرسمية للنصب على معارض بيع السيارات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (مدير معرض للسيارات بالقاهرة) لتعرضه لواقعة احتيال من قبل (أحد الأشخاص)، لقيامه بشراء سيارة منه بنظام التقسيط المباشر، وعقب ذلك قام ببيعها بموجب مستندات "مزورة" .

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة ( 6 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية)، إذ قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين والشركات، عن طريق الاستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة عن طريق شراء السيارة بنظام التقسيط ودفع جزء كمقدم من ثمنها، وعقب استلامـها يقومــون بتزوير المبايعات التــى يتحصلون عليها مــن معارض السيارات الموجــهة لوحدات المرور لإنهاء إجراءات الترخيص والمثبت بها حظر بيع تلك السيارات وإثبات بها أن السيارات تم شرائها نقداً بدون حظر بيع "على خلاف الحقيقة".

كما توصلت التحريات إلى إتباع أفراد التشكيل العصابى المذكورين ذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بشأن الواقعة محل البلاغ وتمكنوا من خلال ذلك من إستيلائهم على (السيارة المُبلغ عنها) دون دفع ثمنها كاملاً ، وإستبدالهم مبايعة للسيارة "صحيحة" منسوب صدورها من شركة لتجارة السيارات مدون بها حظر بيع بمبايعة أخرى "مزورة" .

عقب تقنــــــين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط (إثنين من المتهمين) وعثر بحوزة أحدهما على (مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.