روسيا تتهم واضعو تطبيق "التصويت الذكى" للتدخل فى الانتخابات الروسية على صلة بالبنتاجون

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الشركات التى قامت بدور فى وضع تطبيق "التصويت الذكي" المزعوم، على علاقة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقالت زاخاروفا فى تصريحات لــ "راديو روسيا" السبت:"إن استدعاء السفير الأمريكى جون ساليفان إلى وزارة الخارجية الروسية، جرى بسبب دعم واشنطن مشروع "التصويت الذكي"، الذى وضعه "صندوق مكافحة الفساد" للمعارض الروسى ألكسى نافالنى والمحظور فى روسيا، بهدف التدخل فى الانتخابات البرلمانية الروسية المقبلة".

وأضافت:" أن جميع الشركات الضالعة فى وضع هذا المشروع مرتبطة بشكل أو بآخر بوزارة الدفاع الأمريكية، كما أن معظم عناوين بروتوكولات الإنترنت والخوادم التى تدعم تطبيق "التصويت الذكي" على الهواتف النقالة تتواجد فى الولايات المتحدة".

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كوم نادزور" أعلنت فى وقت سابق أنه تم حجب الوصول إلى موقع "التصويت الذكي" بسبب استخدامه لمواصلة أنشطة "صندوق مكافحة الفساد" المحظور فى روسيا بموجب قرار قضائي، بعد تصنيفه كـ "منظمة متطرفة" و"عميل أجنبي".

يُذكر أن مشروع "التصويت الذكي" عبارة عن أسلوب وضعه أنصار نفالنى بغرض إضعاف الفرص الانتخابية لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، وذلك عبر حث الناخبين على التصويت لصالح أوفر مرشحين حظا عن أى حزب غير الحزب الحاكم.