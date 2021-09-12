اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:04 م
أكرم القصاص
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رئيس كوريا الجنوبية: سنواصل الحرب ضد الإرهاب

الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:00 م
رئيس كوريا الجنوبية: سنواصل الحرب ضد الإرهاب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن
أ ش أ

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، بأن تواصل كوريا الجنوبية الإسهام في الحرب ضد الإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن أبدا تبرير الإرهاب مهما كان السبب حيث لا يوجد قضية أغلى من حياة المواطنين الأبرياء.
 
وقدم مون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، اليوم الأحد أعمق التعازي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية قائلا "لقد مرت 20 سنة، لكن الصدمة في ذلك اليوم لا تزال مثل الجروح العميقة لدى قلوب الكثيرين".
 
وأضاف "مون " أن كوريا الجنوبية بصفتها الحليف القوي للولايات المتحدة ستواصل مشاركتها بنشاط مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب .
 

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جو بايدن

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