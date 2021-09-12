اليوم السابع
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رئيس بيلاروسيا: سنقوم بشراء أسلحة من روسيا بقيمة مليار دولار

الأحد، 12 سبتمبر 2021 07:18 م
رئيس بيلاروسيا: سنقوم بشراء أسلحة من روسيا بقيمة مليار دولار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستشتري أسلحة من روسيا بقيمة مليار دولار.


وأضاف لوكاشينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأحد - أن الجهة الغربية لبيلاروسيا مغطى بالكامل الآن بأنظمة صواريخ "إس-300"، موضحا أن بلاده تخطط لشراء أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار من روسيا، كما تجري مناقشة الإمدادات المحتملة لأنظمة صواريخ إس -400 إلى البلاد.


وأشار لوكاشينكو إلى أنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام لقضايا الدفاع والأمن، خلال الاجتماع الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.


بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو

روسيا

روسيا وبيلاروسيا

صفقة أسلحة

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