رئيس بيلاروسيا: سنقوم بشراء أسلحة من روسيا بقيمة مليار دولار

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستشتري أسلحة من روسيا بقيمة مليار دولار.
وأضاف لوكاشينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأحد - أن الجهة الغربية لبيلاروسيا مغطى بالكامل الآن بأنظمة صواريخ "إس-300"، موضحا أن بلاده تخطط لشراء أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار من روسيا، كما تجري مناقشة الإمدادات المحتملة لأنظمة صواريخ إس -400 إلى البلاد.
وأشار لوكاشينكو إلى أنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام لقضايا الدفاع والأمن، خلال الاجتماع الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
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