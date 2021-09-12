اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 12 سبتمبر 2021 04:06 م
حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بمدينة 6 أكتوبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة في 6 أكتوبر بحبس أفراد عصابة متخصصة فى سرقة المساكن بمدينة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار عملاء المتهمين الذين اشتروا المسروقات من أفراد العصابة، رغم علمهم بأنها مسروقة.
 
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، بأسلوب "التسلق والكسر"، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين ارتكبوا 16 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى 3 من عملائهم سـيئي النية.
 

اخبار الحوادث

حوادث

سرقة المساكن

6 أكتوبر

سرقة

جريمة السرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة