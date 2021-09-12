جارديان: جلسة تمهيدية للنظر فى دعوى مقدمة ضد الأمير أندرو بنيويورك الاثنين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محكمة أمريكية ستعقد جلسة تمهيدية يوم الاثنين للنظر فى الدعوى المدنية التي رفعتها امرأة تدعي أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيا، حيث يتجادل الجانبان حول ما إذا كان الأمير قد تلقى وثائق في القضية بشكل صحيح.

ويقول محامو فيرجينيا روبرتس جوفري إن الوثائق تم تسليمها إلى ضابط شرطة العاصمة المناوب عند البوابات الرئيسية لمنزل أندرو في وندسور جريت بارك في 27 أغسطس.

لكن شركة "بلاكفوردز"، وهي شركة محاماة تدعي تمثيل أندرو "في مسائل معينة في المملكة المتحدة" ، تساءلت عما إذا كانت الأوراق قد قدمت بشكل صحيح وأثارت إمكانية الطعن في اختصاص المحكمة في القضية ، وفقًا لرسالة بتاريخ 6 سبتمبر المشار إليها في وثائق المحكمة المرفوعة بواسطة محامي جوفرى.

وكتبوا: "نكرر أن عميلنا يحتفظ بجميع حقوقه، بما في ذلك الطعن في اختصاص المحاكم الأمريكية (بما في ذلك على أساس الخدمة التي يحتمل أن تكون معيبة)".

وسيقرر قاض أمريكي في نهاية المطاف ما إذا كانت الأوراق قد تم تسليمها بشكل صحيح. وسيعقد القاضي لويس كابلان من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك أول مؤتمر تمهيدي في القضية عبر مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين.

ونفى الأمير مرارًا المزاعم في الدعوى التي رفعتها جوفري، 38 عامًا ، والتي تتهمه بسوء السلوك الجنسى على خلفية علاقته برجل الأعمال الأمريكي، جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرات والذى انتحر في سجنه عام 2019.

عندما رفعت الدعوى الشهر الماضي، اقترح خبراء قانونيون أنها لم تترك لأندرو خيارات جيدة لأنه يسعى لإصلاح صورته والعودة إلى الحياة العامة.

وقالت الصحيفة إنه إذا حاول الأمير تجاهل الدعوى ، فإنه يخاطر بأن تجده المحكمة متخلفًا وتأمره بدفع تعويضات. إذا قرر المواجهة ، فسيواجه أندرو سنوات من استهداف وسائل الإعلام بينما تشق القضية طريقها إلى المحكمة.

وقال محامي جوفرى ، ديفيد بويز ، في وثائق المحكمة، إنه من غير المعقول أن أندرو لم يكن على علم بالدعوى.

واعتبرت الصحيفة أن الدعوى القضائية هي قصة أخرى غير مرغوب فيها للعائلة المالكة ، لتذكير الجمهور بصلات أندرو بإبستين بعد عامين من وفاته.