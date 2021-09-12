اليوم السابع
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تحرير 8 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:05 ص
تحرير 8 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ملاحقة غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة فى تحرير محاضر لـ 8710 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8669 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 654 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 206 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1270 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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