تجديد حبس عامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مسكنه في شبرا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الساحل، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه في شبرا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة ، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على أدوات ومعدات التنقيب، وبإجراء المعاينة على العقار محل البلاغ، تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضى بعمق 5 أمتار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.