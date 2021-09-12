تجديد حبس عاطل لحيازته 100 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، بمزاولة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً فى ذلك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين استهدافه حال استقلاله إحدى السيارات والقى القبض عليه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه والاتجار بها التربح منها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.