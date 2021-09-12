اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى وراء سرقة حقائب المواطنين فى عين شمس

الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:18 م
تجديد حبس تشكيل عصابى وراء سرقة حقائب المواطنين فى عين شمس سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات"، قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


خطف الحقائب

سرقة حقائب

تشكيل عصابى

جريمة سرقة عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة