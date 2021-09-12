بعد حادث المحلة.. الداخلية تحرر مواطنا اختطفه مدرس في بني سويف

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص ببنى سويف، ونجحت في ضبط الجناة وتحرير المختطف، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف)، بغياب زوجها "مالك كافيه كائن بدائرة القسم"، عقب توجهه للكافيه المشار إليه مستقلاً سيارته، واتصاله بها وقرر لها أنه فـى طريق عودته للمنزل، إلا أنه لم يعد .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المتغيب و(مُدرس ، مقيم بدائرة القسم) لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على استصدار عفو عن "شقيق زوجته" المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالى "تقاضاه منه" وأنه قام بإختطاف المجنى عليه لمساومته لإعادة أمواله.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (4 أشخاص) ، وأنهم قاموا بإختطاف المجنى عليه وتوثيقه وإحتجازه بإحدى المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبإستهداف المنزل المشار إليه أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه .