بريطانيا تعلن عن خطط لقاحات كورونا للأطفال بين 12 و15 عاما خلال هذا الأسبوع

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ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن الحكومة البريطانية ستعلن هذا الأسبوع عن الخطط الخاصة بلقاحات كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع بدء برنامج التحصين الشامل في المدارس في غضون أسبوعين.



وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه من المتوقع أيضا تقديم مقترحات جديدة خاصة ببرنامج الجرعات المعززة للقاحات كوفيد-19 بعد غد الثلاثاء، لكن يعتقد أن الوزراء قد يتراجعون عن خطط الحصول على جوازات سفر خاصة باللقاح في أماكن مثل النوادي الليلية، وسط معارضة من بعض نواب حزب المحافظين.



ووفقا للصحيفة، يعتقد أن التطعيمات للأطفال ستبدأ في 22 سبتمبر الجاري، ومن المعلوم أن كبار مسؤولي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية قد تم إطلاعهم على الخطط بعد إبلاغ المدارس بالاستعداد لتنفيذ البرنامج.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتهاء المراجعة التي أجراها كبار المسؤولين الطبيين في جميع الدول الأربع بالمملكة المتحدة، بقيادة كريس ويتي.



وفي الأسبوع الماضي، ذكرت اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين أن الأطفال سيحصلون فقط على فوائد صحية هامشية من حملة التطعيم الشاملة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الفوائد المحتملة لعملية التعليم الخاصة بالأطفال.



بدورهم قال بعض نواب حزب المحافظين إنهم سيعارضون التطعيمات للأطفال دون وجود أدلة طبية وعلمية مؤكدة لصالحها.



ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس السبت، أنه سيحدد الخطوات التالية لبرنامج الحكومة للسيطرة على الفيروس "قريبا".