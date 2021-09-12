المؤبد لبائع خردة قتل آخر لخلافات بينهما على تجارة المخدرات فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وأمانة سر محمد فاروق، بائع خردة بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل أخر بسبب خلافات مالية بينهما على تجارة المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية رقم 18838 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة منيا القمح، لشهر مارس الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" السيد ج م" بائع خردة جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس أنهى حياته فى الحال.

تبين من التحريات عثور أحد المزارعين بقرية شيبة قش دائرة مركز منيا القمح، على جثة المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته والمنزرعة موالح وتبين أن الجثة مغطاة بالأجولة البلاستيكية والرمال فأبلغ الشرطة.

وتوصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، إلى قيام " إسلام م م" بائع خردة مقيم كفر رجب محافظة القليوبية، وجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم حول تجارة المواد المخدرة، فأعد سلاح نارى وتوجه إلى تواجد المجنى عليه وأودى بحياته قاصدا قتله.

وعقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.