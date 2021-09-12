اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس يوحنا المعمدان.. اعرف قصته

الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:14 م
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس يوحنا المعمدان.. اعرف قصته الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس يوحنا المعمدان
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بتذكار رحيل القديس يوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن، على يد هيرودس الملك. 
 
ويذكر كتاب السنكسار، أنه لما حزن النبي يوحنا من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبس التى اتخذها له زوجة قائلا له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، فقبض على القديس ودفعه إلى السجن. 
 
وكان يهابه فلما اتفق عيد ميلاد هيرودس صنع وليمة لأكابر مملكته ومقدمي الجليل وحضرت ابنة أخيه فرقصت في الوسط فأعجبت الملك فوعدها أن يعطيها كل ما تسأله، ولو إلى نصف المملكة فخرجت إلى أمها فقالت لها أمها: اطلبي رأس يوحنا المعمدان على طبق فلما سمع الملك ذلك حزن. وأرسل لوقته وقطع رأس يوحنا، وأعطاه للصبية، فأعطته لأمها وكان قلق عظيم في ذلك اليوم وتبدل فرحهم حزنا، وقيل أن الرأس المقدس قد طار من بين أيديهم، وهو يصرخ في الجو قائلا: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديس يوحنا المعمدان

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