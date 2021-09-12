الداخلية تسقط هاكرز يستولون على حسابات المواطنين بالفيس بوك والواتس آب

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه باستخدام طرق احتيالية لسرقة الحسابات الشخصية للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وابتزازهم مقابل استرجاعها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.



المتهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الفيوم) بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وذلك من خلال إنتهاجه أسلوب إجرامى يتمثل فى إستخدام طرق إحتيالية بالترويج عبر ذات الموقع ، عن قدرته على توفير فرص عمل للفتيات حتى يتسنى له إستدراجهن والتواصل معهن على الحسابات الخاصة بهن ، وفى أثناء ذلك يضطلع بسرقة تلك الحسابات وما بها من بيانات وإبتزازهن مقابل إسترجاعها .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع") ، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية .

وفي سياق متصل، تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الشخصية للمواطنين على تطبيق المحادثات "واتس آب" بأسلوب إنتحال الصفة )، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

صدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدد بلاغات سرقة الحسابات المنشأة على تطبيق المحادثات "واتس آب" من قِبل مجهول ينتهج أسلوب إجرامى يتمثل فى إستخدام طرق إحتيالية بإنتحاله صفة فريق الدعم الفنى بالشركة المالكة للتطبيق ، الأمر الذى يمكنه من إيهام المجنى عليهم بتعرض حساباتهم لمحاولات إختراق ليتحصل منهم على الرقم السرى الخاص بتفعيل التطبيق ، ومن ثم الإستيلاء على الحساب وتحصله على مبالغ مالية منهم نظير إسترجاع حساباتهم ، أو من ذويهم عقب إنتحاله شخص وصفة مالكى تلك الحسابات ، وذلك عن طريق كروت إعادة شحن الرصيد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) ، وقيامه بإرتكاب عدد (3) وقائع مماثلة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع") ، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات بقصد تحقيق مكاسب مالية.