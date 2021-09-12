ارتفاع إجمالى إصابات "كورونا" حول العالم لـ 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة.
وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و624 ألفا و806 حالات.
وكانت قد كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه تم تسجيل أكثر من 250 ألف حالة إصابة بين الأطفال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي، وهى الأعلى منذ بداية الجائحة.
وأوضحت الأكاديمية حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأطفال شكلوا بذلك 26.8 % من إجمالي العدد الأسبوعي للمصابين، مشيرا إلى أن نحو 53 % من المواطنين في الولايات المتحدة تم تطعيمهم ضد الفيروس بشكل كامل، بينما ثلاثة أرباع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
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