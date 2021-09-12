ارتفاع إجمالى إصابات "كورونا" حول العالم لـ 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة

وأوضحت الأكاديمية حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأطفال شكلوا بذلك 26.8 % من إجمالي العدد الأسبوعي للمصابين، مشيرا إلى أن نحو 53 % من المواطنين في الولايات المتحدة تم تطعيمهم ضد الفيروس بشكل كامل، بينما ثلاثة أرباع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.