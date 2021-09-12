اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 09:12 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع إجمالى إصابات "كورونا" حول العالم لـ 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة

الأحد، 12 سبتمبر 2021 09:00 ص
ارتفاع إجمالى إصابات "كورونا" حول العالم لـ 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و624 ألفا و806 حالات.

وكانت قد كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه تم تسجيل أكثر من 250 ألف حالة إصابة بين الأطفال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي، وهى الأعلى منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الأكاديمية حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأطفال شكلوا بذلك 26.8 % من إجمالي العدد الأسبوعي للمصابين، مشيرا إلى أن نحو 53 % من المواطنين في الولايات المتحدة تم تطعيمهم ضد الفيروس بشكل كامل، بينما ثلاثة أرباع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. 

 


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