إعصار "شانتوا" يقطع التيار الكهربائى عن عدة مجتمعات شمالى الفلبين

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تسبب إعصار "شانتو" القوي الذي ضرب الفلبين أمس السبت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مجتمعات وإحداث فيضانات في جزر شمالي البلاد، ما أدى إلى نزوح آلاف الاشخاص من منازلهم.



وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني حسبما ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأحد أنه قد صنف الإعصار في وقت سابق كعاصفة من الفئة الخامسة بعد وصوله منطقة شمالي البلاد، تتضمن مجموعة "باتانس" الجزرية، وقد انخفض إلى الفئة الثالثة حيث اجتاح تايوان وأغرقها بأمطار غزيرة.



وكان أكثر من 11 ألف شخص قد تضرروا من الإعصار، مع وجود أكثر من 1000 لا يزالوا في مراكز إجلاء، وفقًا لما ذكرته هيئة التعامل مع الكوارث في تقرير لها، بينما لم ترد بعد أي أنباء بشأن وقوع ضحايا من جراء الإعصار.