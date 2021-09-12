إصابة 5 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص على طريق جسر السويس

كتب ــ عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بميكروباص على طريق جسر السويس أمام محطة الجراج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج اصطدمت بسيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.