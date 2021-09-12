أطعمة لزيادة نسبة هرمون الأستروجين بالجسم.. الثوم أبرزها

-بذور الكتان:

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي العديد من الأطعمة تساهم في ارتفاع نسبته في الدم، ومنها:

تحتوي علي مركبات كيميائية تتسبب في ارتفاع نسبه هرمون الأستروجين بالجسم، ولذا فهذه البذور تعد خيارا جيدا للنساء خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية لأنه يمد الجسم بالهرمون ويقلل فرص الإصابة بالسرطان.

- الثوم:

يساعد علي زيادة نسبة هرمون الأستروجين بالدم، وأيضا يعمل كمضاد حيوي قوي في جسم النساء، ولذا تناوله يقوي المناعة بطريقة ملحوظة.

- حبوب الصويا:

-تناول الفواكه المجففة:

- بذور السمسم:

- المكسرات:

تقلل فرص الإصابة بالسرطان، وأيضا تعمل علي تنظيم الدورة الشهرية، وتزيد من فرص الإنجاب، لأنها تعمل علي إفراز هرمون الأستروجين.تحتوي علي نسبة جيدة من الأستروجين النباتي، لذا تناولك لها يساعد في رفع نسبته بالدم، ولذا عليك تناول الخوخ والمشمش والتمر.تعمل علي تحسين الكوليسترول الضار في الجسم، وتزيد من نسبة حرق الدهون، وأيضا تعمل علي زيادة نشاط هرمون الأستروجين في الجسم، لذا تناولها يعد من الحيل الجيدة.تناول المكسرات بشكل عام يعد من الحيل الجيدة لتحسن وزيادة نسبة هرمون الاستروجين في الجسم، ولكن تناول عين الجمل يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تحسين وتنشيط الجسم.