6 علاجات منزلية لألم الأسنان.. منها القرنفل والثوم

كتب محمود جلال

ألم الأسنان من المشاكل الصحية التي تسبب ازعاج لأى شخص يعانى منه، وهناك طرق عديدة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى، يمكن للشطف المنتظم بالماء المالح وتطبيق الكمادات الباردة علاج التهيج البسيط، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن 6 علاجات منزلية وطبيعية لألم الأسنان، وفقا لما نشره موقع healthline.



ألم الأسنان

1. كمادات الضغط البارد

يمكنك استخدام الكمادات الباردة لتخفيف أي ألم تعاني منه، فعندما تقوم بتطبيق ضغط بارد، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في المنطقة، هذا يجعل الألم أقل حدة، يمكن للبرد أيضًا أن يقلل من أي تورم أو التهاب.

2. أكياس شاي النعناع يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة للقيام بذلك ، اترك كيس شاي مستخدم حتى يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة، يجب أن تظل دافئة قليلاً.

شاي النعناع 3. الثوم استخدامات الثوم لها فوائد طبية عديدة، فلا يقتصر دوره على قتل البكتيريا الضارة، بل يمكن أيضًا أن يعمل كمسكن للآلام. 4. القرنفل تم استخدام القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر سنوات، لأن الزيت الموجود به يمكن أن يخدر الألم بشكل فعال ويقلل الالتهاب، يحتوي على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعي للجسم. 5. أوراق الجوافة أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح، لديهم أيضًا نشاط مضاد للميكروبات يمكن أن يساعد في العناية بالفم.

6. القمح

تحتوي عشبة القمح على خصائص علاجية لا حصر لها ويمكن أن تعمل على شفاء جسمك من الداخل إذا تم تناولها داخليًا، يمكن أن يخفف الالتهاب في فمك ويمنع الالتهابات.