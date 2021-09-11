هيلارى كلينتون تحيى الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر: لن ننسى أبدا

كتب محمد تهامى زكى

أحيت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، التى أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص، وإسقاط برجى التجارة فى نيويورك.



هيلارى كلينتون

ونشرت هيلارى، عبر حسابها على انستجرام، صورة وهى تقف حدادا على أرواح الضحايا، صحبتها بتعليق: "بعد عشرين عاما.. لن ننسى أبدا".





واستيقظت الولايات المتحدة صباح 11 سبتمبر عام 2001، على أحد أسوأ الأيام فى تاريخها والذى بات يعرف بـ "الثلاثاء الأسود".. أربع طائرات مدنية تم اختطافها وتغيير وجهتها اقتحمت اثنتان برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك، وسقطت الثالثة فوق مبنى البنتاجون فى واشنطن، بينما وقعت الرابعة فوق حقل فى بنسلفانيا بعد مقاومة الركاب للخاطفين.

وأكثر من 3000 آلاف شخص فقدوا حياتهم فى هذا اليوم، آلاف من المصابين وآخرين ذهبوا ضحية الغبار السام فيما بعد ولم يكن هذا سوى البداية، عرف العالم أجمع منذ ذلك الحين ما عرف باسم "مرحلة ما بعد 11 سبتمبر".