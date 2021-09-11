هل تعاني من الكرش؟.. اعرف السبب واتبع الرياضة للتخلص منه

فاطمة ياسر

الكرش يعد من الأمور المخجلة لدي البعض، لأنه يتسبب في مظهر غير طبيعي، ويتسبب في عدم القدرة علي ارتداء بعض الملابس، ولذا رصد اليوم السابع بعض الأسباب المؤدية لظهوره وتراكم الدهون به، وذلك وفقا لموقع "webmed و healthline"، ومنها:

-الإكثار من تناول السكريات:

الحلويات والمشروبات الغنية بالسكريات تعد من أبرز الأسباب المؤدية لراكم الدهون في البطن، وتعرضك لظهور الكرش، والسبب هو تراكم هذا النوع من السكريات في الجسم علي شكل دهون ويتسبب في تراكم الدهون في البطن.

-الإسراف في تناول الكربوهيدرات:



المعجنات والمخبوزات والنشويات هي أطعمة عالية الدهون والسعرات الحرارية، ولذا الإسراف في تناولها يزيد من فرص ظهور الكرش في الجسم، ولذا يمكنك التقليل من تناول هذا النوع من الطعام.

-الإسراف في تناول الدهون:



تناول الأطعمة الغنية بالدهون تعد من الحيل المسببة للتراكم الدهون في البطن، والتي تزيد من فرص ظهور الكرش بشكل ملحوظ، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بالتقليل من تناول هذا النوع من الطعام بالإضافة إلي الإكثار من تناول الألياف للحد من تراكم الدهون في البطن وظهور الكرش.

-التقليل من تناول البروتين:



تقليل نسبة البروتين المتناول يوميا يعد من الحيل المسببة لزيادة الدهون في البطن، وتعرضك للإصابة بالكرش، ولذا عليك تناول البروتين سواء كان الحيواني أو النباتي للحصول علي فوائده وتقليل فرص ظهور الكرش.

-تجنب القيام بأي أنشطة:



عدم القيام بأي نشاط بدني كممارسة الرياضة أو المشي يعد من الحيل المسببة لتراكم الدهون في البطن وظهور الكرش، ولذا اتباع برنامج رياضي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم رشيق وخالي من الكرش.