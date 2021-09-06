الصحة العالمية: العدل فى توزيع اللقاحات على مستوى العالم ضرورة ملحة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور جواد مهجور، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، عن أن جائحة فيروس كورونا فاجأت كل البلدان، وكشفت عن أنه لن تستطيع بلد واحدة أن تواجهها بمفردها.

وقال: إن الجائحة بينت أن العالم يحتاج الى نظام عالمى لتقصى الأمراض وعلاجها لحماية الناس، مضيفًا: أننا تعلمنا من جائحة كورونا ضرورة الاستثمار للتأهب للجوائح لإنقاذ الأرواح، موضحًا أن التأثير الاقتصادى لجائحة كورونا قدر بتريليونات الدولارات، وإن الكثير من البلدان تقترح اتفاقية اطارية لمنع ودرء الجوائح في المستقبل عندما تحدث، مشيرًا الى ضرورة تحقيق الانصاف والعدل في توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن 10% من سكان العالم يعيشون في نظم صحية هشة وموجودين في إقليم شرق المتوسط.

من جانبه دعا الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة بالإمارات، إلى التضامن وتحقيق العدالة حتى يكون بمقدورنا مواجهة الأوبئة المختلفة.

وأضاف: لقد تأثرت النظم الصحية والمصابين بالأمراض غير المعدية والأطفال والنساء بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن دولة الإمارات تدعو للتضامن وانشاء شبكة اكثرا تطورا وأن تكون منظمة الصحة العالمية منظمة لها قدرة قوية وتمويل كبير لمواجهة الجوائح.