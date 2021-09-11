مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر تتحدث اللغة الرسمية لحقوق الإنسان

كتب أيمن رمضان

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نقلة نوعية للأمام، ورسالة للداخل والخارج، تفيد بأن مصر تسير في الطريق الصحيح، وتتحدث اللغة الرسمية لحقوق الإنسان.

وأضاف "جمال الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم العمل على مدى عام ونصف من أجل الإعداد والتمحيص وتحديد كافة التوصيات والدراسات اللازمة من أجل وضع هذه الاستراتيجية الوطنية، وتابع:"من أجل أن نضع خارطة طريق ذاتية قلنا أين نحن وأين نريد أن نكون ومن ثم قدمنا التقييم الذاتي".

وأكد "جمال الدين"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرت بمراحل مختلفة ودراسات ومنهج علمى ومشاركة متخصصين ، وتابع:" تم التشاور مع المجتمع المدنى والمجالس القومى لحقوق الإنسان قبل إطلاق الاستراتيجية"، مشدداً على أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ستقدم تقارير دورية لرئيس الجمهورية حول ملف حقوق الإنسان وهى المعنية بإعداد التشريعات اللازمة.