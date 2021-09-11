مصرع فتاة حاولت التقيؤ في مياه ترعة الإسماعيلية فسقطت غريقة بالقصاصين

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقيت فتاة في العشرينات من عمرها مصرعها، غرقًا في ترعة الإسماعيلية، بمدينة القصاصين الجديدة، أثناء اقترابها من حافة الترعة من أجل القئ، حيث فقدت توازنها وسقطت في الترعة، عقب الانتهاء من إجراء الكشف عليها في إحدى المراكز الطبية بمدينة القصاصين.

وتجمع عدد كبير من الأهالي لمحاولة الإنقاذ، وقفز عدد كبير من شباب المدينة في محاولة منهم لانتشال جثمان الفتاة قبل أن يجرفه التيار لأماكن بعيدة في مجرى الترعة، لكن حتى الآن لم يتم العثور على جثمانها، كما أبلغ الأهالي رجال الإنقاذ للتدخل الفوري وانتشال جثمان الفتاة الغريقة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القصاصين يفيد بغرق فتاه في العشرينات من عمرها بترعة الإسماعيلية، وتحديدًا بمنطقة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، ومباحث مركز الشرطة إلى مكان الحادث للبحث عن جثة الفتاة

وتطوع عدد من أهالى مدينة القصاصين وشبابها للبحث عن الفتاة بالترعة حيث نزل العشرات من أبناء مدينة القصاصين إلى المياه للبحث عن جثة الفتاة في المكان الذى سقطت فيه.

وذكر شهود عيان إن الفتاة كانت تسير بالقرب من المجرى المائي للترعة وفجأة شعرت بأنها في حاجة إلى التقيئ ودوار حيث فقدت توازنها وسقطت في المياه.