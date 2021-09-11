كيف يساعد البوتاسيوم فى فقدان الوزن؟.. وما هى أهم مصادره؟

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يساعد النظام الغذائى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم على العمل بشكل صحيح وتسريع عملية إنقاص الوزن، وفي الواقع، تتطلب أجسامنا كميات صغيرة من البوتاسيوم ولكن لها العديد من الأدوار التي تلعبها في الحفاظ على عمل نظامنا الداخلي حتى نتمكن من التخلص من الكيلوجرامات والحصول على اللياقة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يساعد البوتاسيوم في إنقاص الوزن؟

البوتاسيوم هو أحد المعادن التى يحتاجها الجسم، فهو يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم ووظيفة الأعصاب، كما ينقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، وفيما يتعلق بفقدان الوزن، فهو يدعم وظيفة العضلات ويساعد في التعافي السريع بعد جلسة تمرين مكثفة، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بعد التمرين إلى تسريع عملية الشفاء.

ما هى الكمية التى يحتاجها الجسم من البوتاسيوم يوميًا؟

يجب على الفرد السليم تناول حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا، ولسوء الحظ لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من البوتاسيوم من خلال وجباتهم الغذائية.

ما هى أهم المصادر الغنية بالبوتاسيوم التى تساعد فى فقدان الوزن بسرعة؟

الموز

يعتبر الموز من أغنى مصادر البوتاسيوم، كما أنه يحتوى على كمية لا بأس بها من الألياف، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة التي قد تسرع عملية التمثيل الغذائي وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل من خطر السمنة بنسبة تصل إلى 30%، كما أن تناول الموز يوميًا يحسن الهضم ويدعم صحة القلب.

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 422 مجم من البوتاسيوم.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي خضروات جذرية متوفرة بشكل عام في فصل الشتاء، فهى مغذية للغاية وتوفر خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة خاصة لمن يحاولون إنقاص الوزن، في الواقع، تحتوى البطاطا الحلوة على نسبة عالية من النشا، ولكنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية مثل البروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين سى وب6 كما أنه أحد أفضل مصادر فيتامين أ.

تحتوي حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم على 541 مجم من البوتاسيوم.

الفاصوليا

تعد الفاصوليا مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف وكذلك البوتاسيوم وجميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ويمنحك البروتين والألياف شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول، كما يساعد البوتاسيوم على موازنة مستوى الإلكتروليت بعد جلسة تمرين مكثفة، والفاصوليا غنية أيضًا بحمض الفوليك والحديد والنحاس وفيتامين K والمنجنيز.

100 جرام من الفاصوليا تحتوي على 1406 مجم من البوتاسيوم.

ماء جوز الهند

عندما تحاول فقدان الوزن، من المهم بنفس القدر أن تحافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية، ويمكن أن يكون تناول ماء جوز الهند وسيلة رائعة للحصول على جرعة إضافية من العناصر الغذائية والحفاظ على رطوبة جسمك.

يحتوي ماء جوز الهند على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد على التجديد بعد جلسة التمرين، هذا المشروب الطبيعي غني بالمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والمنجنيز والبوتاسيوم.

240 مل من ماء جوز الهند يحتوي على 600 مجم من البوتاسيوم.