غرق شاب في شواطئ مدينة فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت إحدى شواطئ مدينة فايد، غرق شاب أثناء سباحته في المياه، وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد مصرع شاب يدعى مدحت سيد سعد الدين عبد العال، 28 عامًا، مقيم بالسعيدية مركز ومدينة فايد.

وتم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى فايد، بمشرحة مستشفى فايد، وأفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة "اسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.