ضبط سايس مسجل جنائي يمارس البلطجة على المواطنين بالنزهة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك )، يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتين أنه ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – له معلومات جنائية )، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .