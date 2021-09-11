وفي حديثه إلى الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، سُئل ترودو عما إذا كان يشعر بأي ندم بشأن إجراء الانتخابات وإرسال الكنديين إلى صناديق الاقتراع، قال ترودو "لا. وأوضح "أيا كانت الحكومة، الكنديون المنتخبون سيتخذون قرارات في الأشهر المقبلة حول كيفية المضي قدما".


وأشار ترودو مرارا وتكرارا إلى الانتخابات كضرورة حيث تقرر الحكومة كيفية التغلب على نهاية جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الكنديين "يجب أن يكونوا واضحين للغاية" بشأن "كيف يريدون إنهاء هذا الوباء".


ومع ذلك، فشلت هذه الرسالة في التواصل مع العديد من الكنديين الذين يقولون إنهم لم يرغبوا أبدا في إجراء انتخابات في المقام الأول.


وقبل شهر، لم يوافق 56 في المائة من الكنديين على الحاجة لإجراء انتخابات، وفقا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس، ووصلت هذه النسبة الآن إلى 68 في المائة من الكنديين يقولون إنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ضرورية، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي نشرته إيبسوس الخميس.