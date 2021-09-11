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جارديان: إبلاغ الأمير أندرو بشكل رسمى بالشكوى المقدمة ضده فى محكمة بنيويورك

السبت، 11 سبتمبر 2021 11:38 ص
جارديان: إبلاغ الأمير أندرو بشكل رسمى بالشكوى المقدمة ضده فى محكمة بنيويورك الأمير أندرو وجيفرى ابستين
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن دوق يورك، الأمير أندرو، تم إبلاغه بشكل رسمي بالشكوى المقدمة ضده في محكمة بنيويورك، كما يقول محامو فيرجينيا روبرتس جوفري، التي تزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع ابن الملكة إليزابيث عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأظهرت وثيقة تم رفعها في محكمة أمريكية أن الأوراق الخاصة بدعوى جوفري، تم إبلاغ الأمير أندرو بها في منزله، رويال لودج، في وندسور في 27 أغسطس، و تم قبول الإفادة من قبل ضابط شرطة العاصمة عند بوابات العقار في الساعة 9:30 صباحًا، بعد أن تم رفضها في اليوم السابق، وفقًا للوثائق.

وأحال قصر باكنجهام صحيفة الجارديان إلى وكالة علاقات عامة خارجية تمثل دوق يورك بعد طلبها الحصول على تعليق، ثم رد متحدث باسم الوكالة: "لا تعليق".

ورفعت جوفري دعوى قضائية ضد أندرو في أغسطس، واتهمت أندرو بالاعتداء عليها جنسيا في منزل سيدة الأعمال البريطانية جيسلين ماكسويل في لندن وفي عقارات مملوكة لرجل الأعمال الأمريكى جيفري إبستين، الذى اتهم بسوء السلوك الجنسى بحق قاصرات وانتحر في سجنه في نيويورك.

ونفى أندرو "بشكل قاطع" ممارسة الجنس مع روبرتس ووصف قصر باكنجهام هذه المزاعم بأنها "كاذبة ولا أساس لها".

ويدعي الإدعاء القانوني أن جوفري "أُجبرت بتهديدات صريحة أو ضمنية من قبل جيفري إبستين وماكسويل و / أو الأمير أندرو على الانخراط في أفعال جنسية مع الأمير أندرو ، وخشيت الموت أو الإصابة الجسدية لنفسها أو لغيرها وتداعيات أخرى لعصيان إبستين وماكسويل والأمير أندرو بسبب صلاتهم القوية وثروتهم وسلطتهم ".

كما تدعي الدعوى القضائية أن أندرو كان يعلم أنها ضحية للاتجار بالجنس ، وأنها عانت - ولا تزال تعاني - "ضائقة وأذى نفسى كبير".

دافعت ماكسويل ، التي تواجه المحاكمة في نيويورك في نوفمبر ، بأنها غير مذنبة في تهم الاتجار بالجنس فيما يتعلق بتورطها المزعوم مع إبستين.

وفي أغسطس أفيد أن أندرو يعتبر "شخصًا مهمًا" في التحقيق مع إبستين ، الذي توفي في السجن في عام 2019 ، ومع ماكسويل.

وقالت الصحيفة إنه يتم استخدام عبارة "شخص مهم" من قبل جهات إنفاذ القانون للإشارة إلى شخص لم يتم القبض عليه أو اتهامه رسميًا بأي جريمة ، ولكن يمكنه الإشارة إلى شخص قد يكون لديه معلومات من شأنها أن تساعد في التحقيق.

 

 


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نيويورك

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