تعرف على الفيتامين الذى يمنع الإصابة وتطور فيروس كورونا.. دراسة تكشف

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة ألاباما الأمريكية، عن أن الأشكال النشطة لفيتامين د يمكن أن تمنع تكرار وتطور فيروس كورونا، وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أن اللوميستيرول، وهو جزء من عائلة فيتامين د، من مركبات الستيرويد، والذي ينتج عن تفاعل كيميائي في الجسم باستخدام الضوء، يعمل على منع الإصابة بكورونا.

ووفقًا لتقرير لموقع ميديكال إكسبريس، أثبتت الدراسة أن فيتامين د ومستقبلات اللوميستيرول قادرة على منع إنزيمين محددينRdRP وMrpoمطلوبين لدورة حياة فيروس كورونا.

وتمكن العلماء في هذه الدراسة الجديدة من إثبات أن مشتقات فيتامين د واللوميستيرول الجديدة وذات الصلة من الناحية الفسيولوجية تعمل على أهداف متعددة، ما يشير إلى أنها قد تكون فعالة ضد السلالات الأصلية والمتحورة من فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه وبمجرد تناول فيتامين د، يتم استقلابه إلى أشكال نشطة مختلفة بواسطة إنزيمات تسمى أوكسيديز السيتوكروم أو إنزيمات CYP، وويرتبط هذا بدراسات أخرى تظهر وجود علاقة بين نقص فيتامين د ونتائج ومضاعفات فيروس كورونا السيئة وتم التخطيط لمزيد من الدراسات والتجارب السريرية لاختبار فعالية فيتامين د ولوميستيرول كعلاج مضاد لفيروس كورونا في الحيوانات والبشر.

وكشفت دراسة سابقه نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أن تناول الفيتامينات المتعددة و أوميجا 3 أو مكملات فيتامين د، ويقلل خطر فيروس كورونا، بين النساء ،طبقا لما نقله موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضحت الدراسة أن تناول أي من مكملات فيتامين سي أو الزنك أو الثوم لم يكن مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالفيروس، حيث لاحظ الباحثون ارتفاع مبيعات المكملات الغذائية لدرء وعلاج عدوى الفيروس منذ بداية الوباء.