تداول أسئلة امتحانى الكيمياء والجغرافيا دور ثان للثانوية على جروبات الغش

كتب ـ محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش صورا وأجزاء من أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمادتى الكيمياء والجغرافيا وأيضاً الإجابات الخاصة الامتحان، وفنيا يتتبع فريق مكافحة الغش الالكترونى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة.

وبدأ صباح اليوم قرابة 35 ألف طالب وطالبة فى الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا دور ثان، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء بإجمالى 25045 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبي) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 10627 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون الامتحان فى مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالى 2 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم "الفيزياء" بإجمالى 2 طالب وطالبة.

وحرصت المدارس على استقبال الطلاب بشكل آمن مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، مع تفتيش الطلاب لمنع دخول أى وسائل غش.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثانى بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير، حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.