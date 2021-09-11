النيابة تأمر بتشريح جثمان طالب دفعه مجهول من القطار بعد محاولة سرقته بالإكراه

الغربية - مصطفى عادل

أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعى لتشريح جثمان الطالب أمجد احمد الرفاعى ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لبيان سبب الوفاة بعدما قام شخص مجهول الهوية بدفعه من القطار أمام قرية محلة خلف مركز سمنود، بعدما حاول المجنى الدفاع عن نفسه أثناء محاولة المتهم سرقة هاتفه بالإكراه.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طالب يدعى امجد احمد الرفاعي، مصاب ببتر يده وقدمه ووفاته.

وتبين من الفحص الأولى للواقعة، أن المجنى عليه كان يستقل قطار المنصورة هو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، وأمام قرية محلة خلف بسمنود، اعترضه أحد الأشخاص بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وعندما حاول المجنى عليه منعه قام المتهم بدفعه من القطار فسقط أسفل عجلاته وحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى ورجال المباحث الجنائية بالمديرية ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية المتهم لسرعة القبض عليه.