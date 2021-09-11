المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات السيارات بسبب إنشاء المونوريل بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمدينة نصر لمدة شهر كامل، لمنع ظهور كثافات مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر، مما يستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً" .

كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.