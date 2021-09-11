المبعوث الأمريكي لأفغانستان يرحب بتسهيل "طالبان" الرحلات الجوية من كابول

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رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زالماي خليل زاد، اليوم السبت، بتعاون حركة "طالبان" وسماحها بتسهيل الرحلات الجوية من مطار كابول لتتيح للأجانب والأفغان بالمغادرة بشكل آمن.

وأعرب خليل زاد - حسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - عن امتنانه بعد أن غادرت رحلتين من مطار كابول الدولي إلى قطر تحملان أفغان وأمريكيين ومواطنين من دول أخرى، وهي أول رحلات دولية تنطلق من كابول منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.. مشيرا إلى أن أكثر من 250 أمريكيا وأجنبيا من دول أخرى غادروا كابول جوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية".

وأكد خليل زاد أن الولايات المتحدة ستستمر في الانخراط مع حركة "طالبان" لتسهيل مزيد من الرحلات الجوية الآمنة للأمريكيين والأفغان ومواطني الدول الأخرى الذين يريدون مغادرة أفغانستان