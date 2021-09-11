اللسان جهاز إنذار لجسمك.. اعرف مشاكلك الصحية من لونه

اللسان من أهم الأعضاء داخل الجسم، فلم يقتصر دوره على وظيفة التذوق والتحدث فحسب، بل أنه يعد جهاز إنذار ينجح فى الكشف عن العلامات المبكرة للعديد من الأمراض أو نقص الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها جسمك.
وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فأن لون اللسان يعطى دلالات كبيرة عن حالتك الصحية، وخلال النقاط التالية نستعرض كيف يمكن من لون لسانك تدرك مشاكلك الصحية:
اللسان الأحمر
عندما يظهر لسانك بهذا اللون فأنه يخبرك أنك لديك نقص فى فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، الذى يعد معدن هام لكافة العمليات البيولوجية الداخلية، لذا فلابد من تناول جرعات تسهم فى زيادة مستوياته داخل جسمك.
اللسان الأبيضقد يكون علامة للإصابة بعدو بكتيرية ناتحة عن التدخين او مؤشر للإصابة بعكوى فطىية تطلق عليها القلاع الفموى
اللسان الأزرققد يكون علامة لانخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، بسبب وجود مشاكل بالرئة والتنفس وأمراض الأوعية الدموية وأمراض الكلى.
اللسان الأصفرقد يكون علامة للإصابة بمرض السكري أو الصدفية، وأيضا يحدث نتيجة عدوى بكتيرية تسبب جفاف الفم .
اللسان الجغرافيوهنا يتخذ اللسان شكل الخريطة أو الشكل الجغرافى، ويكون نتيجة الإصابة بالتهابات ناتجة عن عدوى ما، لذا فهو يكون علامة على الإصابة بمرض السكري أو الإجهاد او الإصابة بنوع من انواع الحساسية.
ظهور كتل على اللسانيكون هذا علامة على الإصابة بالحمى القرمزية وهى مرض بكتيرى قد ينتج عنه اضطرابات فى القلب ومشاكل بالكلى.
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