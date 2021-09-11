العثور على جثة المهندس المتغيب منذ أكثر من أسبوع في الدقهلية غارقا بالنيل

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة المهندس المختفي منذ أكثر من أسبوع، غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى الدولى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أحمد ع" المهندس المتغيب منذ أكثر من أسبوع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي الدولي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتجري المباحث التحريات للتواصل إلى تفاصيل الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالعرض على الطب الشرعي وكتابة التقارير عن أسباب الوفاة.

يذكر بأن تغيب المهندس منذ أكثر من أسبوع يوم ولادة زوجته، وقامت الزوجة عقب ذلك، بعمل فيديو تطالبه بالعودة مرة أخرى.